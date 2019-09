Sylvie Daunis, présidente de la 31e Chambre du Tribunal de grande instance de Paris, avait averti: il faudra beaucoup de patience. «Ce procès s’ouvre dix ans après l’interdiction du médicament Mediator et huit ans après l’ouverture de la procédure judiciaire. Le tribunal est conscient de l’impatience des victimes, dont certaines sont mortes entre-temps. Mais le tribunal est là pour dire le droit, avec toute l’aridité que cela suppose.»

Et la première preuve de cette aridité, qui ne signifie pas forcément sécheresse de cœur, est donnée par la lecture du nom des 2684 victimes du médicament qui se sont portées partie civile. «La lecture de cette liste paraîtra fastidieuse à certains, mais elle me semble nécessaire», tranche la présidente. De fait, cela durera plus d’une heure…

Toutes les victimes ne sont pas présentes, de loin pas, mais elles sont très nombreuses pour ce procès hors norme, qui va durer jusqu’à la fin du mois d’avril au cours de 123 audiences.

Prévenu principal: l’ancien directeur général du laboratoire Servier, Jean-Philippe Seta, qui porte seul le chapeau depuis le décès survenu en 2014 du fondateur du groupe pharmaceutique, Jacques Servier. Il est prévenu d’homicide et blessures involontaires, de tromperie et d’escroquerie, pour avoir maintenu la commercialisation d’un médicament dangereux, dissimulé des études cliniques et tronqué des résultats. Le Mediator, mis sur le marché en 1974, était un médicament pour diabétiques abondamment prescrit comme coupe-faim, pour perdre du poids. Malheureusement son principe actif, nocif pour les valves du cœur, entraînait de graves problèmes cardiaques.

Aux côtés de l’ancien patron comparaissent également une dizaine d’ex-employés de l’agence étatique chargée de la surveillance des médicaments. Et pour cause: alors qu’ils étaient censés contrôler Servier, ils arrondissaient leurs fins de mois auprès de l’entreprise avec des contrats de consultants, pour eux-mêmes ou pour leur compagne, ou encore leur fils: 15 000 euros par an ici, 30 000 là, 90 000 chez un autre; ou pis, un total de plus de 5 millions d’euros chez un fonctionnaire du Ministère de la santé qui informait confidentiellement Jacques Servier de ce qui se passait dans l’administration…

La lanceuse d’alerte au front

Celle qui a tout fait s’effondrer est là. C’est une médecin spécialiste en pneumologie du CHU de Brest. Cheveux gris sagement peignés en queue-de-cheval, Irène Frachon a obtenu en 2009 l’interdiction du médicament en France et s’est battue pour que Servier rende des comptes. Évoquant son combat contre l’incrédulité des sommités médicales, elle a une formule saisissante: «J’avais l’impression de leur montrer un éléphant rose, et ils me répondaient tranquillement qu’il s’agissait d’une souris verte!»

À ses yeux, toute cette histoire relève d’un «empoisonnement délibéré» rendu possible par une entreprise qui avait «trop de pouvoir» et pratiquait un «trafic d’influences». «Dans un autre pays, je n’aurais peut-être pas osé me transformer en lanceuse d’alerte. Ici j’avais confiance, j’étais convaincue que viendrait un jour le moment de la justice. Aujourd’hui nous y sommes», lance-t-elle avec une assurance inébranlable.

Juste à côté, l’avocat des laboratoires Servier tient un autre discours. Il clame que «les patients ont toujours été notre priorité» et se félicite de la tenue du procès: «Nous démontrerons que nous n’avons pas trompé.»

Depuis 2011, l’entreprise a versé 164 millions d’euros à 3762 patients, dans le cadre d’un programme d’indemnisation. Certains ont accepté, comme Hocine, qui s’est pourtant porté partie civile même s’il ne pourra plus toucher d’autres dédommagements. D’autres n’ont pas voulu, comme Marie: «Moi, ils m’ont proposé 163 000 euros, mon avocat m’a dit de refuser.» Pour avoir plus? «On verra, ce n’est pas la question, je veux qu’ils soient punis!»

La présidente du tribunal a placé sa démarche dans une autre perspective: «Le danger, ce n’est pas ce qu’on ignore, c’est ce que l’on tient pour certain et qui ne l’est pas», a-t-elle rappelé. De quoi faire méditer prévenus, victimes et les 376 avocats qui les accompagnent…