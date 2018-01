May va légèrement remanier son équipe

Royaume-Uni Dans une tribune jeudi, l'ex-Premier ministre britannique estime qu'il est temps de faire marche arrière au sujet du Brexit. Plus...

Royaume-Uni Lors de son message du Nouvel An, la Première ministre britannique se veut optimiste pour le Brexit en 2018. Plus...

Brexit Le délai voulu par la Commission européenne est plus court que les deux ans demandés par la Première ministre britannique Theresa May. Plus...