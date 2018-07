May évite de justesse une lourde défaite

Dépenses électorales La commission électorale britannique a infligé une amende au groupe «Vote Leave» qui a fait campagne en faveur du Brexit en 2016. Plus...

Brexit Dans le cadre du Brexit, Theresa May a dû faire des concessions aux eurosceptiques, ce qui a provoqué une nouvelle démission au sein de son gouvernement.

Royaume-Uni Le président américain a douché jeudi soir les espoirs d'un accord commercial avec les Etats-Unis en cas de Brexit mou.

Royaume-Uni Reste à savoir si Bruxelles acceptera le projet britannique, vu par certains responsables européens comme une simple base de travail.

Brexit La première ministre Theresa May semble renforcée par les démissions des ministres Davis et Johnson.