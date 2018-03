Manifestation à Bratislava pour le journaliste tué

Des milliers de personnes ont manifesté vendredi à Bratislava et dans d'autres villes de Slovaquie en mémoire du journaliste d'investigation Jan Kuciak, assassiné. Il était spécialisé dans les enquêtes sur des fraudes fiscales et des détournements de subventions.

Mouvement de colère

Les corps de Jan Kuciak, qui était âgé de 27 ans, et de sa compagne, Martina Kusnirova, ont été découverts le week-end dernier à leur domicile de Velka Maca, à 65 km à l'est de la capitale Bratislava.

L'ultime enquête du journaliste, publiée après sa mort, se penchait sur d'éventuels liens entre des hommes d'affaires italiens et la mafia dans l'est de la Slovaquie.

Sa mort a suscité un mouvement de colère dans l'opinion slovaque et a fragilisé le gouvernement de coalition dirigé par Robert Fico, le parti Most-Hid, membre de la coalition, ayant réclamé sans succès les démissions du ministre de l'Intérieur Robert Kalinak et du chef de la police Tibor Gaspar.

Huge crowd gathers at Bratislava’s Freedom Square (in subzero temperatures) to remember Jan Kuciak and Martina Kusnirova pic.twitter.com/FoXjkh8Z1c

Sept arrestations

Le président de la République, Andrej Kiska, s'est joint aux manifestants, estimés entre 10'000 et 15'000, qui ont marché dans les rues de Bratislava malgré les températures glaciales derrière une bannière proclamant qu'«une attaque contre des journalistes = une attaque contre nous tous».

Les manifestants, qui ont défilé pour la plupart en silence, brandissaient aussi des photographies des deux victimes. Des rassemblements similaires ont eu lieu dans une dizaine d'autres villes du pays.

La police a procédé jeudi à sept arrestations, n'identifiant que partiellement les suspects mais les éléments communiqués correspondent à des personnes mentionnées par Kuciak dans son dernier article.

#Slovakia: In Bratislava, the Secretary General of #RSF @chrisdeloire is taking part in a demonstration to seek justice after the murder of journalist Ján Kuciak and his partner Martina Kusnirova. pic.twitter.com/RbbWRsVOQy