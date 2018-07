Malte bloque à nouveau le Sea Watch 3

Les autorités maltaises retenaient lundi un navire humanitaire qui secourt habituellement des migrants au large de la Libye. C'est la deuxième fois en une semaine qu'elles agissent ainsi.

Le bateau Sea Watch 3, géré par une ONG allemande, a demandé à quitter le port de La Valette après une maintenance, mais cette requête a été refusée par les autorités portuaires, a annoncé une porte-parole de Sea Watch.

BREAKING Sea-Watch hindered from leaving port - Cpt. Pia Klemp: "While we are hindered from leaving port, people are drowning. Any further death at sea is on the account of those preventing rescue from taking place. Saving lives at sea is non-negotiable" https://t.co/NyzabSTtBD pic.twitter.com/WbLOb6XkjV