Malade, une prof doit payer son remplaçant

Des parents d'élèves d'une école de San Francisco ont organisé une collecte de fonds destinée à financer une institutrice malade du cancer, tenue par la loi de rembourser le salaire de son remplaçant: près de 200 dollars par jour (environ 180 euros).

Cette situation «n'est pas propre au district ou à San Francisco», a assuré à l'AFP une porte-parole du district scolaire, Laura Dudnick, expliquant que l'obligation de remboursement s'applique dans toutes les écoles de Californie, conformément au code de l'éducation en vigueur dans cet Etat depuis 1976.

