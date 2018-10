Majorque inondée: «La gestion a été nulle»

«Nous étions cernés par les eaux»: après les inondations qui ont fait au moins 12 morts à Majorque, les nombreux touristes étrangers présents sur l'île espagnole restaient jeudi sous le coup de la frayeur. Mais certains exprimaient aussi leur «colère», en se plaignant amèrement de voir leurs vacances sur les bords de la Méditerranée gâchées.

Au moins trois étrangers - deux Britanniques et une Néerlandaise - sont morts dans ces inondations qui ont frappé mardi l'est de la principale île des Baléares et deux cadavres découverts jeudi pourraient être ceux d'un couple d'Allemands portés disparus.

«Nous n'avons pas pu sortir de notre chambre pendant sept heures», raconte à l'AFP Gordana Rojko, venue d'Allemagne passer des vacances avec son mari Robert dans la station balnéaire de S'Illot, dans un hôtel situé à l'embouchure du cours d'eau ayant débordé.

Au troisième étage, leur chambre, dans laquelle ils ont dû héberger une famille de Britanniques ayant de jeunes enfants, leur a permis d'échapper à la montée des eaux arrivées jusqu'au premier.

«Nous sommes très déçus, personne n'est venu se préoccuper de nous. Nous étions cernés par les eaux» et «rien n'a été fait» par le personnel de l'hôtel, ajoute Gordana, indignée.

«Nous nous sommes sentis en danger» et «la gestion a été nulle», les réceptionnistes ne parlant ni anglais ni allemand, renchérit son mari de 65 ans, familier de Majorque où il vient chaque année depuis 1975.

Denise Browes, Britannique d'environ 70 ans, va jusqu'à se plaindre d'avoir vu ses vacances gâchées. «J'ai payé 400 livres et il n'y a pas de piscine ni d'activités de divertissement (...) rien», dit-elle, après les ravages provoqués par les inondations.

Touristes surpris en plein dîner

Dans un hôtel voisin, le Playa Moreia, les dégâts sont visibles: la terrasse est fermée et le restaurant au rez-de-chaussée est encore envahi par la boue et un amas de chaises et de tables.

«Nous n'avions ni eau, ni électricité, ni téléphone, ni ordinateurs, ni ascenseurs, rien», dit sa gérante, la Néerlandaise Henriette Kruip, qui a dû fermer l'établissement mercredi.

Au moment de la crue, l'hôtel comptait 300 clients, dans leur grande majorité allemands et britanniques. Le restaurant, plein, a dû être évacué rapidement mais «les touristes ne voyaient pas le danger et nous disaient: 'eh, on est en train de manger, là!», poursuit-elle.

Parmi ces clients, figuraient Helmut et Anneliese Andler, un couple de retraités allemands venu avec ses petits-enfants.

«Nous avons vu deux voitures emportées par le torrent, je n'avais jamais rien vu de pareil», dit Helmut, affairé à préparer son véhicule pour partir avec sa famille à Palma, la capitale de l'île située à une soixantaine de kilomètres à l'ouest.

Racontant avoir dû endurer une journée sans eau courante ni électricité, il regrette de devoir payer une nuit d'hôtel en plus dans un autre établissement. «Nous sommes un peu fâchés», glisse son épouse dans un sourire.

Pertes économiques

Ces inondations ont causé des pertes pour les commerces de S'Illot, obligés de fermer avant la fin de la saison touristique, un coup dur pour une île qui vit essentiellement du tourisme.

Guillem Mayol, gérant d'un bar avec terrasse, estime avoir perdu «au moins 20'000 euros». «Nous avons perdu la chambre froide, le four, le lave-vaisselle...», dit-il.

Et il reste à enlever la boue, comme l'a fait l'Allemande Doris Holstz, résidente sur l'île depuis 16 ans et copropriétaire avec son mari d'un pub situé face à la plage de S'Illot. «Hier (mercredi), nous avons passé huit heures à nettoyer», dit cette femme qui estime avoir perdu 2000 euros en décoration mais a déjà rouvert son bar. (afp/nxp)