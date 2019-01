Maire de Gdansk décédé: la Pologne en état de choc

Le maire du grand port polonais de Gdansk, Pawel Adamowicz, 53 ans, est décédé, a annoncé lundi un médecin de l'hôpital universitaire de sa ville. Il avait été blessé au couteau dimanche soir par un agresseur lors d'un événement public.

Son agresseur, un habitant de Gdansk de 27 ans qui venait de purger une longue peine de prison pour des attaques à main armée, a été mis en examen pour meurtre, a indiqué le parquet. L'homme, interpellé aussitôt après le crime et dont l'état mental doit être examiné par des psychiatres, n'a pas reconnu les faits. Il risque la réclusion à perpétuité.

«Pawel Adamowicz, maire de Gdansk, homme de Solidarité et de liberté, un Européen, mon bon ami, a été assassiné. Qu'il repose en paix», a twitté Donald Tusk, président du Conseil européen et ancien Premier ministre libéral polonais, né à Gdansk.

M. Tusk était attendu lundi soir dans la ville portuaire du nord de la Pologne et pourrait se joindre à un rassemblement contre la violence organisé en début de soirée.

Deuil national

Le président Andrzej Duda, en rendant hommage à Adamowicz, «un grand homme politique», a annoncé que le jour de ses obsèques, dont la date doit être décidée par la famille, serait proclamé journée de deuil national. M. Duda a exhorté les Polonais à s'abstenir de tout commentaire politique à propos de ce drame.

Tonight #Gdansk mayor Pawe? Adamowicz has been stabbed during the 'Light to Heaven' charity event. Polish media reports that a suspect is in custody. pic.twitter.com/eA9OPE2RIS