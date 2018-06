Maduro nomme une nouvelle vice-présidente

Le chef de l'Etat vénézuélien Nicolas Maduro a nommé jeudi Delcy Rodriguez, qui dirigeait l'Assemblée constituante, au poste de vice-présidente, à l'occasion d'un remaniement gouvernemental. Elle remplace Tareck El Aissami, qui prendra la tête du nouveau ministère de l'Industrie et de la Production nationale.

«Sa première mission: le dialogue national (...). Là, ils ont une vice-présidente pour le dialogue, la réconciliation, la compréhension», a déclaré M. Maduro lors de la prestation de serment, retransmise à la télévision et à la radio, de Mme Rodriguez. M. Maduro faisait ainsi référence aux appels à la négociation avec l'opposition après sa réélection contestée lors de la présidentielle du 20 mai.

A 49 ans, Delcy Rodriguez est une proche de Nicolas Maduro, qui l'a décrite comme «une jeune femme courageuse, une fille de martyr et une révolutionnaire qui a prouvé sa valeur dans des milliers de combats». Il l'a appelée à «défendre le Venezuela sur le plan international» contre les sanctions financières imposées par Washington contre son pays et le groupe pétrolier PDVSA.

M. Maduro lui a également demandé de «coordonner et soutenir» l'amélioration des services publics, alors que les Vénézuéliens souffrent constamment de coupures d'eau et d'électricité. Le président socialiste a justifié ce remaniement gouvernemental par «la victoire épique du peuple le 20 mai».

Ce scrutin, boycotté par l'opposition qui dénonçait une «supercherie», s'est soldé par la réélection de Nicolas Maduro. Au pouvoir depuis 2013, il a obtenu un second mandat jusqu'en 2025. Le résultat a été rejeté par les Etats-Unis, l'Union européenne, le Canada et 13 pays d'Amérique latine, qui ont critiqué les «irrégularités» commises pendant le vote.

Delcy Rodriguez était à la tête de la toute-puissante Assemblée constituante depuis sa création en juillet 2017. Un vote doit être organisé pour désigner mardi son successeur. Avocate de formation, Mme Rodriguez a progressivement grimpé tous les échelons au sein du gouvernement, étant successivement ministre de la Communication, puis ministre des Affaires étrangères.

Elle a également dirigé le mouvement «Somos Venezuela» («Nous sommes le Venezuela») lancé en début d'année par M. Maduro pour appuyer sa candidature à la présidentielle. Tareck El Aissami, vice-président depuis janvier 2017, prend la tête du nouveau ministère de l'Industrie et de la Production Nationale.

«Je lui ai donné l'ordre (.....) de procéder à une restructuration en profondeur de toutes les entreprises de l'Etat», a déclaré le président lors de la prestation de serment de son nouveau cabinet dont il a qualifié le «renouvellement partiel» de «nécessaire et profond».

Le Venezuela vit une grave crise économique et sociale, avec une pénurie de très nombreux produits de base, aliments et médicaments, et une inflation qui devrait atteindre 13'800% en 2018 selon l'estimation du Fonds monétaire international (FMI). M. Maduro a promis que ses changements ont pour objectif «une révolution économique» pour le «bien-être» et la «prospérité». (afp/nxp)