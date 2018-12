Maduro accuse les USA de vouloir le renverser

Le président du Venezuela, Nicolas Maduro, a affirmé dimanche que les Etats-Unis avaient déclenché la mise en oeuvre d'un plan pour le renverser avec l'aide de la Colombie. Après avoir voté à Caracas pour les élections municipales, le président socialiste a déclaré qu'un plan pour effectuer «un coup d'Etat» au Venezuela avait été lancé. «Il est en cours, et ils le coordonnent directement depuis la Maison Blanche», a-t-il dit.

M. Maduro, qui a déjà souvent évoqué dans le passé une volonté de Washington de le chasser du pouvoir, a annoncé qu'il tiendrait dans les prochains jours une conférence de presse pour fournir des détails sur ce complot présumé, auquel participe selon lui la Colombie. «Je ne sais pas si le «New York Times» ou le «Washington Post» vont me griller la priorité» avant cette conférence, «parce qu'ils ont des données bien précises», a-t-il ajouté.

Réunions entre fonctionnaires américains et militaires vénézuéliens

Il a évoqué à ce propos un article publié en septembre par le «New York Times» qui faisait état de réunions entre des fonctionnaires américains et des militaires vénézuéliens portant sur un plan pour le renverser et qui avait été finalement annulé. L'article en question présentait selon M. Maduro «des preuves grossières» d'activités conspiratives de l'administration du président Donald Trump.

Le «New York Times» citait des fonctionnaires américains parlant sous le couvert de l'anonymat et un ancien chef militaire vénézuélien. Le quotidien indiquait que le plan envisagé avait finalement été abandonné. M. Maduro doit entamer le 10 janvier un nouveau mandat présidentiel de six ans en conséquence de sa victoire à l'élection présidentielle du 20 mai, jugée illégitime par l'opposition et dont le résultat n'a pas été reconnu par les Etats-Unis, l'Union européenne et la plupart des pays d'Amérique latine.

Le Venezuela est miné par une inflation galopante, les pénuries et la cherté de la vie, en particulier pour les produits alimentaires et les médicaments. Le Fonds mo