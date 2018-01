Madrid menace de garder le contrôle de la Catalogne

Le président du gouvernement espagnol Mariano Rajoy a prévenu lundi que Madrid continuerait à diriger la Catalogne si le chef de l'exécutif régional destitué Carles Puigdemont reprend ses fonctions tout en restant en exil à Bruxelles.

Devant des élus de son Parti populaire (PP, droite), Mariano Rajoy a affirmé que le futur président de la Catalogne devrait «prendre ses fonctions», et le faire «physiquement», car «on ne peut pas prendre ses fonctions depuis Bruxelles». «S'il ne le fait pas, l'article 155 restera en vigueur», a-t-il averti en évoquant l'article de la Constitution qui a permis la mise sous tutelle de cette région du nord-est de pays, depuis le 27 octobre.

#BREAKING Madrid to keep control of Catalonia if Puigdemont tries to govern remotely: Rajoy