Macron veut «préserver» l'alliance Renault-Nissan

Quand Poutine dessine pour Macron

Pour convaincre Emmanuel Macron du bien-fondé de sa décision d'arraisonner trois navires ukrainiens dimanche, Vladimir Poutine a pris une feuille et lui a dessiné la position des bateaux, ont raconté vendredi les conseillers du président français. «Poutine a sorti une feuille blanche et dessiné la mer, le détroit, et entrepris d'expliquer au président le parcours ukrainien dans les eaux neutres puis territoriales. Il a expliqué par où ils étaient passés. Il a pris le temps d'expliquer sa version des faits, ce qui a duré une bonne dizaine de minutes», a raconté une conseillère. «Le président de la République a dit qu'il fallait entrer dans une phase de désescalade» et demandé «que des gestes nécessaires soient faits» pour y parvenir, selon l'Elysée.