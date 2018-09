Macron promet «la plus large liste possible»

Le président français Emmanuel Macron a l'intention de s'impliquer directement dans la campagne des élections européennes de mi-2019. Il espère bâtir pour l'occasion «une liste la plus large possible en France», confie-t-il dans un entretien publié dimanche.

«Pour les élections européennes, je ferai tout pour que les progressistes, les démocrates et ceux dont je porte la voix - je l'espère incarnée par une liste la plus large possible en France - se fassent entendre», annonce M. Macron dans le «Journal du Dimanche» réalisé lors de son voyage en cours aux Antilles.

La une du JDD à Paris et en province.

«Je m'implique en permanence autour de la table du Conseil européen», ajoute-t-il: «Et je m'impliquerai car je crois à une campagne pour une Europe de l'ambition et de l'avenir, des démocrates et des progressistes.»

Le chef de l'Etat français, qui s'érige régulièrement en contre-modèle de la vision hostile à l'UE que portent notamment le Hongrois Viktor Orban, l'Italien Matteo Salvini et son ex-rivale à la présidentielle française Marine Le Pen, dessine dans l'interview les contours d'une plateforme centriste pour les Européennes.

«C'est un combat de civilisation, un combat historique, et je ne céderai rien aux extrêmes», explique-t-il. «Je crois au retour des peuples. Je ne suis pas un européiste, ni un mondialiste. Je crois à l'identité forte de chaque peuple, je crois à l'histoire et à l'ambition de notre peuple. Je veux le convaincre que l'Europe, c'est ce qui l'accompagne, le protège. Je suis pour tourner la page d'une Europe ultralibérale, mais aussi pour éviter la page d'une Europe des nationalismes. L'Europe, c'est notre bonne protection. Encore faut-il la repenser et la rebâtir.» (ats/nxp)