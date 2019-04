Macron: nous rebâtirons Notre-Dame «d'ici 5 ans»

Emmanuel Macron a souhaité mardi soir, dans une adresse à la Nation, que la cathédrale Notre-Dame soit rebâtie «plus belle encore» d'«ici cinq années», après avoir été ravagée par un incendie lundi soir.

«Nous rebâtirons la cathédrale plus belle encore et je veux que ce soit achevé d'ici cinq années», a dit le chef de l'Etat au cours d'une allocution télévisée de moins de six minutes à l'Elysée.

En raison de cet incendie, le chef de l'Etat avait annulé la veille au soir l'allocution très attendue où il devait annoncer ses solutions pour répondre à la crise des «gilets jaunes» et au grand débat.

«Aujourd'hui, le président place en priorité, en coordination avec le Premier ministre, la fin de l'opération de sauvetage de Notre-Dame», a souligné la présidence mardi matin, ajoutant que mercredi, le Conseil des ministres serait «entièrement consacré» aux suites de l'incendie de la cathédrale.

Sur le grand débat, Emmanuel Macron s'exprimera «en temps voulu» car «il faut respecter un temps de recueillement et avoir la responsabilité qui s'impose dans ce moment de grande émotion nationale», avait aussi indiqué mardi matin l'Elysée. La conférence de presse prévue mercredi sur le grand débat a aussi été annulée. (afp/nxp)