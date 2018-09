Macron dénonce «la loi du plus fort» à l'ONU

Toutes les filles devraient être scolarisées d'ici à 2030

Emmanuel Macron, Theresa May et Justin Trudeau se sont engagés mardi à l'ONU à ce que toutes les filles puissent aller à l'école d'ici à 2030. Et ce, notamment en Afrique où les obstacles restent nombreux à leur scolarisation. «Aujourd'hui, 130 millions de filles ne sont pas allées à l'école dans le monde», a regretté la Première ministre britannique en participant à une conférence en marge de l'Assemblée générale de l'ONU avec le président français et le Premier ministre canadien. Les trois dirigeants ont annoncé que le Partenariat mondial pour l'éducation allait bénéficier d'un fonds de 2,5 milliards de dollars sur trois ans, grâce au financement de leurs pays mais aussi des Emirats arabes unis, de la Norvège ou des Pays-Bas.