Macron «acteur» pour ne pas que l'UE «se disloque»

Paris et Lisbonne appellent à une «coalition des progressistes»

Le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre portugais, le socialiste Antonio Costa, ont tous deux appelé lundi à Paris à «bâtir une grande coalition des progressistes» face à «ceux qui veulent détruire l'Europe par le nationalisme». Les deux dirigeants ont affiché leur «vision commune» d'une «Europe qui protège» en cette «semaine décisive pour l'Europe» à six jours des élections européennes. Et après les élections, «nous devons bâtir avec certains de nos collègues une coalition de progrès à la fois pour le prochain parlement et pour le prochain exécutif européens», a-t-il poursuivi.