Macron accorde sa 1ère grâce présidentielle

Le président français Emmanuel Macron a accordé sa première grâce présidentielle à une détenue de 73 ans, condamnée en 1988 à perpétuité pour meurtre, dont il a commué la peine en 20 ans de réclusion, a indiqué l'Élysée, confirmant une information de presse.

Régime de détention très sévère

Cet ex-prostituée, originaire de Guadeloupe (Antilles françaises), incarcérée depuis plus de 30 ans pour un double meurtre dont celui d'un de ses clients, est depuis 1997 en milieu hospitalier à Rennes (ouest) avec un régime de détention très sévère.

C'est pourquoi son avocate, la contrôleure générale des lieux de privations de liberté, Adeline Hazan, et plusieurs députés avaient demandé une grâce au président.

Le président de la République a commué sa peine en 20 ans de réclusion, applicable à partir de la signature du décret vendredi.

Cette commutation permettra un allègement de ses conditions de détention, comme la participation à des activités avec d'autres détenus ou des sorties surveillées, explique l'Élysée, évoquant une décision «humanitaire» pour cette détenue qui souffre de graves problèmes psychiatriques.

Grâces de plus en plus rares

Les grâces présidentielles, décidées «pour des situations inacceptables ou humanitairement difficiles» selon l'Élysée, sont de moins en moins utilisées en France.

La dernière remonte à fin 2016 lorsque l'ancien président socialiste François Hollande a gracié Jacqueline Sauvage, une sexagénaire présentée en France comme un symbole des victimes de violences conjugales, qui avait été condamnée à dix ans de prison pour le meurtre de son mari.

Deux ont été décidées en 2016, 5 en 2015 et aucune en 2014, contre une centaine par an au début des années 2000 et jusqu'à 500 au début des années 1990, en raison des grâces collectives supprimées ensuite par Nicolas Sarkozy en 2008. (afp/nxp)