Machu Picchu: une non voyante disparaît

La police péruvienne recherche activement une touriste américaine non voyante qui a disparu il y a une semaine alors qu'elle visitait la citadelle inca de Machu Picchu, a annoncé mardi un responsable policier.

L'entrée de Carla Valpeoz, 35 ans, dans la célèbre citadelle a été enregistrée le 11 décembre dans le cadre d'une visite guidée pour laquelle elle s'était inscrite à Cuzco, la ville proche du Machu Picchu, dans les Andes (sud-est du Pérou).

L'affaire de la disparition de la touriste américaine est devenue virale sur les réseaux sociaux, avec de nombreux messages de soutien. «Nous continuons les recherches de cette personne, nous n'avons pas plus d'informations», a déclaré à l'AFP un responsable du commissariat de Cuzco, Edwin Valdeiglesias.

Blind Michigan woman goes missing on vacation in Peru: 'Please help' (Please Share!!!) Carla Valpeoz

