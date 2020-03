«MBS prépare sans doute l’abdication du roi Salmane en écartant les princes «traîtres»

Après un tel week-end, forcément, les Saoudiens sont sous le choc. Samedi, en lisant le «New York Times» et le «Wall Street Journal», ils apprenaient l’inimaginable: le prince Ahmed ben Abdelaziz, frère du roi Salmane, a été arrêté vendredi pour trahison. Il est accusé d’avoir ourdi un complot visant à renverser son neveu, le prince héritier Mohammed ben Salmane, alias «MBS». Une tentative de coup d’État, rien que ça!

Ce n’est pas tout. Trois autres princes ont été arrêtés le même jour, dont Mohammed ben Nayef, l’ancien prétendant au trône dont MBS a pris la place en 2017. Des militaires et des responsables du Ministère de l’intérieur ont aussi été placés en détention, selon un responsable occidental cité par l’AFP sous le couvert de l’anonymat.

Très vite, une rumeur a couru: le roi Salmane serait à l’article de la mort et l’intronisation imminente de son fils MBS expliquerait l’arrestation de ces deux prétendants potentiels à la succession. Car, en Arabie saoudite, le prince héritier ne devient pas automatiquement monarque. C’est au Conseil de famille de décider. «Or, MBS est controversé, ses méthodes ont montré leurs limites. Guerre au Yémen, assassinat de Khashoggi à Istanbul, vagues de répression dans le royaume… Tout cela est impopulaire en Arabie saoudite et désastreux pour son image internationale», note Hasni Abidi, directeur du Centre d’études et de recherches sur le monde arabe et méditerranéen (Cermam) à Genève.

Bref, MBS craint sans doute que le Conseil de famille choisisse quelqu’un de plus rassurant, comme le prince Ahmed ben Abdelaziz, 78 ans, qui ne cache pas ses critiques à l’égard de son neveu. Ce serait assez logique: jusqu’à présent, la succession saoudienne s’est faite de frère en frère, parmi les enfants du fondateur de la dynastie. C’est le roi Salmane qui rompt avec la tradition en imposant son fils. «MBS sait que sa légitimité est chancelante. Il tente de délégitimer d’autres prétendants en les accusant de trahison», décrypte le chercheur.

Cela dit, le roi n’est pas à l’agonie. On l’a vu, ce dimanche, accueillant des ambassadeurs. Du coup, la rumeur a laissé place au mystère: pourquoi ces soudaines arrestations? Depuis qu’il est aux affaires, MBS a déjà jeté en prison les dissidents et il a mis à genoux toute l’élite saoudienne lors d’une «opération anticorruption» à l’automne 2017 avec la détention de dizaines d’hommes d’affaires dans le Ritz-Carlton de Riyad.

Pour Hasni Abidi, les arrestations du week-end démontrent non seulement la vulnérabilité de MBS mais aussi sa volonté d’accéder au trône rapidement, du vivant de son père. «Si le roi Salmane abdique au profit du prince héritier, la légitimité de celui-ci ne pourra plus être discutée. Ce d’autant moins que le monarque lui-même a signé, semble-t-il, l’ordre d’arrêter les princes accusés de trahison. Il écarte ainsi quiconque voudrait contester son choix pour la succession.»

L’Arabie saoudite s’achemine ainsi vers le règne absolu d’un MBS qui a déjà concentré entre ses mains l’essentiel du pouvoir. «Même son grand-père, le roi Abdelaziz, fondateur du royaume, avait promis des élections!» note Abdullah Alaoudh, chercheur à l’Université de Georgetown, à Washington, et fils d’un réformateur saoudien incarcéré depuis 2017. Les uns après les autres, les rois saoudiens ont promis qui un conseil consultatif, qui une monarchie constitutionnelle, rappelle-t-il. Mais avec MBS, malgré les réformettes de propagande, «c’est le retour au Moyen Âge»!