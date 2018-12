Lula sortira-t-il ou pas de prison?

Un juge de la Cour suprême du Brésil a pris mercredi une décision pouvant aboutir à la sortie de prison imminente de l'ex-président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, qui purge depuis avril une peine de 12 ans de réclusion pour corruption.

Le juge Marco Aurelio Mello (bien Marco Aurelio Mello) a ordonné la libération des détenus condamnés en appel qui ont introduit des recours devant des instances judiciaires supérieures, ce qui est le cas de Lula.

Mercredi soir, la Cour suprême a toutefois suspendu cette décision.

Suspension de peines

D'après le document officiel de la Cour suprême auquel l'AFP a eu accès, le magistrat a décidé «la suspension de l'exécution des peines» des condamnés «dont tous les recours ne sont pas encore épuisés».

Pour que le détenu sorte de prison, ses avocats doivent déposer une demande de libération.

Gleise Hoffman, la présidente du Parti des Travailleurs (PT) de Lula, a écrit sur Twitter qu'une requête en ce sens avait déjà été adressée.

Lourdement condamné

L'ex-président (2003-2010) a été condamné en première instance à neuf ans et six mois de prison pour corruption et blanchiment en juillet 2017, une peine alourdie à 12 ans et un mois en appel en janvier.

Il a ensuite été incarcéré en avril, la Cour suprême ayant décidé par un vote très serré (six contre cinq) que la peine devait appliquée dès la condamnation en deuxième instance, même si d'autres recours restaient en suspens.

Marco Aurelio Mello était un des juges qui avaient voté contre l'emprisonnement de Lula. En 2016, les 11 juges de la Cour suprême avaient rendu un jugement qui fait depuis jurisprudence : la peine doit être purgée dès le rejet d'un premier appel. Ce sujet doit être rediscuté en séance plénière le 10 avril prochain.

Logement au bord de mer

Accusé d'avoir reçu un appartement en bord de mer de la part d'un groupe de BTP en échange de faveurs dans l'obtention de marchés publics, Lula a toujours clamé son innocence.

L'icône de la gauche se dit victime d'un complot ayant visé à l'empêcher de se présenter à la présidentielle d'octobre dernier, dont il était considéré comme le favori. Le scrutin a finalement été remporté par le candidat d'extrême droite Jair Bolsonaro, qui prendra ses fonctions le 1er janvier. (afp/nxp)