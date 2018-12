Lourd bilan après un accident de train à Ankara

Au moins sept personnes sont mortes et quarante-trois ont été blessées dans l'accident d'un train à grande vitesse tôt jeudi matin à Ankara, a annoncé le gouverneur de la ville Vasip Sahin.

Le train, qui reliait Ankara à Konya (centre), a percuté une locomotive qui effectuait des repérages sur les rails, a ajouté le gouverneur, lors d'une intervention télévisée sur place.

«Nos opérations de sauvetage se poursuivent, nous espérons que le nombre de morts n'augmentera pas», a ajouté M. Sahin.

#VIDEO Horrific video shows current scene after a train collided with another train in #Ankara pic.twitter.com/RNVOOV3HDU