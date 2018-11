Lorsque accoucher devient un chemin de croix

Yoli a dû se rendre dans quatre hôpitaux avant de pouvoir accoucher. Yusmari a donné naissance à son bébé dans le couloir de la maternité car les contractions ont été plus rapides que le personnel médical. Au Venezuela, accoucher est devenu un véritable chemin de croix.

A 37 ans, Yoli Cabeza avait une grossesse à risques, mais cela ne lui a pas évité la «roulette russe», comme on appelle au Venezuela la façon dont les hôpitaux se renvoient les patients les uns les autres par manque de personnels ou de moyens.

«Je me suis rendue dans tous les hôpitaux de Ciudad Guayana, avant de revenir à la maternité où ils m'ont finalement reçue», explique la trentenaire à l'AFP, en racontant son calvaire à travers la plus grande ville (800'000 habitants) de l'Etat de Bolivar (sud).

Manque de moyens

Envoyées d'un établissement médical à un autre, de nombreuses femmes finissent par accoucher dans la rue. Début novembre, une d'entre elles a été filmée accroupie contre un arbre, son nouveau-né dans les mains, devant l'hôpital de Guaiparo, le plus grand de l'Etat de Bolivar.

Souvent, le personnel est contraint de renvoyer les patientes «parce qu'il n'y a pas de matériel chirurgical ou d'anesthésiants. Il n'y a même pas de chlore pour nettoyer les chambres», explique Silvia Bolivar, infirmière à la maternité Concepcion Palacios, la plus grande de Caracas.

La débâcle économique du pays a entraîné le départ de 22'000 médecins, plus de la moitié des effectifs, entre 2012 et 2017, selon un rapport d'ONG. Environ 6000 infirmières ont également quitté le pays et 90% des médicaments ne sont plus disponibles.

Coup sur la tête

Victime de complications pouvant mettre en danger sa vie et celle de son enfant, Yusmari Vargas, 24 ans, a trouvé porte close à la maternité. Les heures passant, les contractions se sont faites de plus en plus fortes et elle a accouché dehors. Au moment de la naissance, la tête du bébé a heurté le sol.

«Quand il est tombé sur le sol, personne de la maternité ne m'a aidé à le ramasser, il n'y avait rien pour couper le cordon ombilical, c'était la panique», raconte-t-elle. Le manque de personnel a aussi failli coûter la vie à Carolina Rojas, 22 ans, dont la césarienne a été reportée plusieurs fois.

«Un jour, il n'y avait pas de spécialiste, un autre le pédiatre ou l'anesthésiste était absent», raconte-t-elle. Au milieu des va-et-vient, le bébé a avalé du liquide amniotique et a dû être hospitalisé une semaine à la naissance.

Leur propre matériel

Les femmes enceintes, qui subissent comme le reste de la population les pénuries alimentaires, doivent aussi apporter elles-mêmes à l'hôpital un certain nombre de produits, du désinfectant aux sacs poubelle.

Le matériel pour une césarienne coûte environ 100 francs, selon le cours du marché noir. Un montant que la majorité des femmes ne peut se payer alors que le salaire minimum est d'à peine 1800 bolivars (5 francs), soumis à une hyperinflation de 1'350'000%, selon les prévisions du FMI pour cette année.

Tordue de douleur par les contractions, Yohanni Guarayote, 32 ans, a dû forcer les portes de la maternité de Ciudad Guyana, qui ferme la nuit en raison d'un niveau de criminalité alarmant.

Elle n'a pu faire que deux contrôles pré-nataux. Son mari est au chômage et elle ne peut se payer une clinique privée. «Un jour il n'y avait pas le médecin, un autre , il n'y avait pas d'eau...», témoigne-t-elle.

«Accouchement plus humain»

Ses bras sont tellement maigres qu'on dirait ceux d'un enfant. Pendant la grossesse, elle s'est nourrie principalement de sardines, de courges et de manioc, et n'a pas dépassé les 43 kg.

«Maintenant, je ressemble à une brindille», dit-elle, allongée dans une pièce de sa maison, sans air conditionné.

Malgré des aides financières, Yohanni, mère de trois autres enfants, estime que le soutien du gouvernement ne suffit pas. «Cette année a été horrible pour les femmes enceintes. Il faut mettre plus d'amour dans les maternités», implore-t-elle.

Sans reconnaître la défaillance du système de santé publique, le président Nicolas Maduro a lancé en juillet 2017 un plan baptisé «Pour un accouchement plus humain» destiné à quelque 460'000 femmes qui reçoivent des aides du gouvernement afin qu'elles soient mieux prises en charge.

Mais plus d'un an après, le président vénézuélien a reconnu que le plan n'avait pas donné les résultats escomptés.

La mortalité infantile au Venezuela a augmenté de 30,12% en 2016, avec 11'466 décès d'enfants âgés de 0 à 1 an, selon les chiffres du ministère de la Santé. La mortalité maternelle est en hausse de 65%. (afp/nxp)