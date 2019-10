Londres va demander un report du Brexit

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a assuré au président du Conseil européen Donald Tusk qu'une lettre lui serait envoyée dès samedi soir pour signifier la demande de Londres d'un nouveau report du Brexit, prévu normalement le 31 octobre, a indiqué à l'AFP une source européenne.

Cette demande est la conséquence d'un vote des députés britanniques, qui ont décidé samedi après-midi à une courte majorité de reporter leur décision sur l'accord de divorce annoncé jeudi entre Londres et Bruxelles.

«Le Premier ministre (M. Johnson, ndlr) a confirmé que la lettre serait envoyée à M. Tusk aujourd'hui» samedi, a déclaré cette source européenne. «M. Tusk, sur cette base, va entamer des consultations avec les dirigeants de 27 sur la manière de réagir. Cela pourrait prendre quelques jours», a ajouté cette source.

Dans un tweet peu auparavant, le président du Conseil européen venait de faire part d'une échange téléphonique avec Boris Johnson en début de soirée sur les conséquences du vote surprise à la Chambre des communes. «En attente de la lettre» (de Boris Johnson), avait-il écrit sur le réseau social.

Waiting for the letter.

I just talked to PM @BorisJohnson about the situation after the vote in the House of Commons.