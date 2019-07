Londres pousse Téhéran à «libérer» le pétrolier

Le Royaume-Uni a exhorté samedi l'Iran à apaiser les tensions dans le Golfe en libérant le pétrolier battant pavillon britannique arraisonné dans le détroit d'Ormuz, une opération jugée «inacceptable» par Londres et qui suscite la crainte d'une nouvelle escalade.

Le chef de la diplomatie britannique Jeremy Hunt a annoncé que l'exécutif informerait lundi le Parlement des «mesures supplémentaires» que le Royaume-Uni compte prendre, mais que la «priorité» restait de «trouver un moyen de désamorcer la situation». Mais «nous avons aussi besoin de voir un processus» d'apaisement côté iranien, a-t-il dit. «Nous avons besoin que ce navire soit libéré».

Govt emergency cttee COBR met again this pm.Reaffirmed UK desire to de-escalate but confirmed Stena Impero was seized in OMANI waters in clear contravention of international law & discussed how 2 secure safety of UK/int shipping in Straits of Hormuz. Parliament 2 be updated Mon — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) July 20, 2019

Arraisonné vendredi pour «non respect du code maritime international» par les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de l'Iran, le tanker Stena Impero, dont le propriétaire est suédois, a été emmené au port de Bandar Abbas (sud de l'Iran), selon les autorités portuaires locales.

Cette saisie est survenue quelques heures après la décision de la Cour suprême de Gibraltar (extrême sud de l'Espagne) de prolonger de 30 jours la détention d'un pétrolier iranien, le Grace 1, arraisonné le 4 juillet par les autorités de ce territoire britannique, et soupçonné de vouloir livrer du brut à la Syrie en violation des sanctions européennes contre Damas. L'Iran a nié cette accusation et dit qu'il riposterait à cet acte de «piraterie».

Pour Jeremy Hunt, la saisie du Stena Impero est une mesure de représailles à celle du Grace 1. «C'est oeil pour oeil, dent pour dent», a-t-il déclaré, assurant que les situations des deux pétroliers n'avaient rien à voir. «Le Grace 1 a été (saisi) légalement dans les eaux de Gibraltar (...) en violation des sanctions de l'UE. (...) Le Stena Impero a été saisi dans les eaux omanaises en violation flagrante du droit international».

Descente en rappel

Les Gardiens de la Révolution ont diffusé une vidéo censée montrer l'arraisonnement du Stena Impero: sur ces images, le navire est cerné par plusieurs vedettes, tandis que des hommes en tenue militaire, encagoulés, descendent en rappel sur le pétrolier.

VIDEO: The Iranian @FarsNews_Agency has released a video showing the moment Friday when Iranian vessels and a helicopter seized the U.K.-flagged tanker Stena Impero in the Strait of Hormuz | #OOTT #StenaImpero #Iran ???? ?? pic.twitter.com/IS556iI6Pn — Javier Blas (@JavierBlas) July 20, 2019

«Notre action dans le Golfe persique consiste à faire respecter le droit maritime international», a affirmé sur Twitter le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, pour défendre l'arraisonnement du tanker.

Unlike the piracy in the Strait of Gibraltar, our action in the Persian Gulf is to uphold int'l maritime rules.



As I said in NY, it is IRAN that guarantees the security of the Persian Gulf & the Strait of Hormuz.



UK must cease being an accessory to #EconomicTerrorism of the US. — Javad Zarif (@JZarif) July 20, 2019

«La Grande-Bretagne doit cesser d'être un auxiliaire du terrorisme économique des Etats-Unis», a ajouté Mohammad Javad Zarif, en allusion aux sanctions économiques rétablies par Washington après son retrait unilatéral de l'accord nucléaire en 2018. Samedi, le chargé d'affaires iranien à Londres a été convoqué par le gouvernement britannique, qui a par ailleurs recommandé aux navires britanniques de rester «en dehors de la zone» du détroit d'Ormuz pour une «période provisoire».

L'Allemagne, la France, l'UE et l'Otan ont sommé l'Iran de relâcher le Stena Impero. «Une nouvelle escalade serait très dangereuse pour la région», a averti Berlin, après que les Etats-Unis ont dénoncé une «surenchère de la violence» de l'Iran. L'Otan «soutient tous les efforts diplomatiques pour résoudre cette situation».

Selon Allah-Morad Afifipoor, directeur général de l'Autorité portuaire et maritime de la province de Hormozgan où se trouve le navire, cité par l'agence Fars, le Stena Impero est «entré en collision avec un bateau de pêche» qui a «contacté le pétrolier mais n'a pas reçu de réponse».

BREAKING: We now have positive ID's on the vessels that are being held in Iran. STENA IMPERO (@stenabulk) is located outside navy port in Bandar Abbas (left), and RIAH is outside the navy port on Qeshm Island. High-res SkySat imagery by @planetlabs taken today. #OOTT pic.twitter.com/BJvZIVRSSD — TankerTrackers.com, Inc.?????? (@TankerTrackers) July 20, 2019

Le bateau de pêche a alors informé l'Autorité portuaire de Hormozgan, qui a ouvert une enquête sur les «causes» de l'accident conformément «au droit international». Le responsable iranien, cité ensuite par l'agence ILNA, a indiqué qu'une «autre raison» pour la saisie du pétrolier est qu'«il a continué sa route pendant un moment avec son transpondeur éteint».

Les 23 membres d'équipage sont tous à bord, a-t-il précisé. 18, dont le capitaine, sont de nationalité indienne et cinq autres de nationalité philippine, lettone ou russe. Stena Bulk, le propriétaire suédois du pétrolier, a indiqué avoir reçu des informations émanant de sources portuaires locales, selon lesquelles l'équipage serait en «bonne santé». (afp/nxp)