Londres expulse 23 diplomates russes

La Grande-Bretagne va expulser 23 diplomates russes suite à l'empoisonnement de l'ex-espion Sergueï Skripal en Angleterre, a annoncé mercredi Theresa May lors d'une allocution devant les députés britanniques où elle a dénoncé «la culpabilité» de Moscou dans l'empoisonnement d'un ex-espion.

La première ministre britannique a aussi annoncé la «suspension des contacts bilatéraux» avec Moscou. «Beaucoup d'entre nous ont tourné leurs regards avec espoir vers la Russie post-soviétique. Nous voulions une meilleure relation et il est tragique que le président Poutine ait choisi de suivre cette voie», a-t-elle dit.

La Russie disposait jusqu'ici de 59 diplomates accrédités au Royaume-Uni. Elle dit regretter «la voie» suivie par le président russe Vladimir Poutine.

Boycott de la Coupe du monde de football

Elle a également annoncé un boycott de la prochaine Coupe du monde de football en Russie par les membres du gouvernement et de la famille royale britannique. «Je confirme qu'aucun ministre, ou membre de la famille royale, n'assistera à la Coupe du monde de football en Russie cet été», a déclaré la cheffe du gouvernement, qui a dénoncé la culpabilité de Moscou dans l'empoisonnement d'un ex-espion russe et de sa fille sur le sol britannique.

Solidarité de Donald Tusk

Quelques heures auparavant, le président du Conseil européen Donald Tusk a estimé à Helsinki que la Russie était «très probablement» derrière l'empoisonnement de l'ex-espion Sergueï Skripal en Angleterre.

«J'exprime ma pleine solidarité avec la Première ministre (britannique, ndlr) Theresa May après l'attaque brutale inspirée, très probablement, par Moscou», a écrit M. Tusk sur son compte Twitter en marge d'une visite officielle dans la capitale finlandaise.

I express my full solidarity with PM @theresa_may in the face of the brutal attack inspired, most likely, by Moscow. I’m ready to put the issue on next week’s #EUCO agenda.