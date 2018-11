Loi martiale en vigueur après l'incident de Kertch

Les députés ukrainiens ont approuvé lundi l'instauration pour une période de 30 jours de la loi martiale dans les zones les plus vulnérables d'Ukraine. Cette décision fait suite à un incident survenu entre les marines russe et ukrainienne dans le détroit de Kertch.

Le président Petro Porochenko avait signé plus tôt dans la journée un décret imposant ce régime d'exception et prévoyant notamment la mobilisation des réservistes et des mesures visant au maintien de l'ordre public. Le texte a été approuvé par 276 députés, alors qu'un minimum de 226 était requis. Le parlement s'est aussi prononcé pour le maintien de l'élection présidentielle le 31 mars 2019.

Dans une allocution télévisée, M. Porochenko avait précisé que le décret ne toucherait pas aux droits civiques et qu'il ne modifiait pas le calendrier des élections prévues l'année prochaine.

«Agression russe»

«En attaquant des vedettes militaires ukrainiennes, (Moscou) a lancé une nouvelle étape de son agression», a-t-il accusé, en dénonçant «la participation ouverte et arrogante des troupes régulières russes» à cette «attaque».

Le ministère russe des Affaires étrangères, qui accuse l'Ukraine d'avoir délibérément provoqué cet incident, a de son côté convoqué le plus haut représentant du pouvoir ukrainien à Moscou pour discuter de l'incident. Moscou soupçonne Kiev de chercher à créer un prétexte pour que la Russie soit soumise à de nouvelles sanctions.

Les forces russes ont ouvert le feu dimanche sur trois navires de la marine ukrainienne et les ont arraisonnés, en affirmant qu'ils étaient entrés illégalement dans les eaux territoriales russes. Plusieurs marins ukrainiens - six selon Kiev, trois selon Moscou - ont été blessés.

I condemn Russian use of force in Azov Sea. Russian authorities must return Ukrainian sailors, vessels & refrain from further provocations.

I discussed situation with Pres. @poroshenko and will meet his representatives later today.

Europe will stay united in support of Ukraine.