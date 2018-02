Leur tour du monde en voilier tombe à l'eau

Un jeune couple d'Américains a vendu tout ce qu'il possédait pour réaliser son rêve: faire le tour du monde en bateau. Lassés de leur train-train quotidien, Nikki et Tanner ont quitté leur job, lui chauffeur Uber et elle agent immobilier, vendu leur appartement et tous leurs biens pour s'acheter un voilier de 28 pieds.

Après des mois de préparation dans la marina de Tarpon Springs en Floride, ils ont largué les amarres la semaine dernière, direction les Caraïbes. Mais le deuxième soir, leur bateau a percuté un obstacle en mer. Le navire a sombré alors qu'il n'était pas assuré.

«Nous n'abandonnons pas notre rêve», a déclaré la jeune femme en lançant une campagne GoFundMe pour récupérer le bateau qui a en partie coulé. Ils espèrent pouvoir le réparer et repartir en mer.

