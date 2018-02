Les violences continuent malgré la trève

Des raids aériens du régime sur la Ghouta orientale ainsi que des tirs de roquettes en provenance de l'enclave rebelle ont eu lieu mardi malgré l'entrée en vigueur d'une trêve humanitaire quotidienne décrétée par Moscou, ont rapporté une ONG et l'agence syrienne Sana.

«Le régime syrien a lancé depuis 09H00 (07H00 GMT) neuf frappes au total, dont six obus d'artillerie, deux barils d'explosifs et un raid aérien», a indiqué à l'AFP Rami Abdel Rahmane, directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). L'agence officielle Sana a de son côté fait état de tirs de roquettes par les rebelles visant les couloirs humanitaires au niveau du camp d'Al-Rafidain dans le but d'empêcher les civils de quitter la région, selon Sana. (afp/nxp)