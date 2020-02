Les tirs continuent entre le Jihad islamique et Israël

Le Jihad islamique a lancé une nouvelle salve de roquettes lundi dans le sud d'Israël où des écoles, des commerces et des routes sont fermés de manière préventive, après des frappes meurtrières la veille de l'aviation israélienne contre des positions de ce mouvement palestinien en Syrie et à Gaza.

Ces nouvelles tensions entre Israël et le Jihad islamique, un groupe armé jugé proche de l'Iran, interviennent à une semaine des élections législatives cruciales pour la survie politique du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

This morning, a rocket fired from Gaza hit a kindergarten in Southern Israel!

Since yesterday, 40 of such rockets were fired at Israeli towns.

Israel will protect its citizens from the terrorists' indiscriminate rocket fire. #HRC43 pic.twitter.com/geeMJVK0wZ