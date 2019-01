Les talibans revendiquent l'attentat de Kaboul

Les talibans ont revendiqué mardi l'explosion d'un camion piégé lundi soir à Kaboul ayant tué au moins quatre personnes et blessé plus de 100 autres, et ont promis de nouvelles attaques dans la capitale afghane.

Leur porte-parole Zabiullah Mujahid a indiqué sur la messagerie WhatsApp que quatre assaillants étaient impliqués dans l'attaque d'un complexe sécurisé où logeaient jusqu'à récemment de nombreux étrangers, mais qui était en partie vide lundi soir. Selon lui, un taliban a actionné la forte charge contenue dans le camion, tandis que trois autres ont donné l'assaut sur ce complexe.

Quatre personnes ont été tuées, dont trois gardes, et 113 autres blessées, a indiqué mardi le ministère de la Santé. La majorité de ces blessés sont des civils vivant dans les maisons alentour, ou de passage sur la route menant à Jalalabad, vers la frontière pakistanaise, très fréquentée à cette heure de la journée. Dans un rayon de plusieurs centaines de mètres, les vitres des maisons ont été brisées par le souffle de l'explosion, ont constaté mardi matin des journalistes de l'AFP. La police bloquait les accès menant au site.

Premier attentat depuis novembre

Dans un message distinct, les talibans ont également promis de mener d'autres attaques à Kaboul en réponse directe à la nomination au poste de ministre de l'Intérieur d'un ancien responsable des services secrets afghans réputé dans la lutte anti-talibans, Amrullah Saleh.

Le dernier attentat contre des étrangers à Kaboul datait de fin novembre, une attaque revendiquée par les talibans contre l'entreprise de services de sécurité britannique G4S, tuant 10 personnes, dont quatre de ses salariés. Le 24 décembre, une autre attaque à l'aide d'une voiture piégée, puis d'un assaut d'hommes armés, avait provoqué la mort de 43 personnes dans un bâtiment gouvernemental.

Les efforts diplomatiques s'intensifient depuis la fin 2018 pour mettre enfin un terme au conflit afghan, vieux de 17 ans, qui oppose les insurgés talibans aux forces gouvernementales soutenues par la communauté internationale.

L'émissaire américain pour la paix en Afghanistan, Zalmay Khalilzad, effectue depuis une semaine une tournée en Asie, qui après l'Inde doit le conduire notamment en Chine, au Pakistan et en Afghanistan. Mais les diplomates à Kaboul avaient prévenu que ces pourparlers risquaient d'être accompagnés d'un regain de violence entre les parties en conflit. (afp/nxp)