Les talibans nomment un nouveau négociateur

WEF 2019 Le chef du gouvernement afghan a exhorté, aux Grisons, les milieux économiques à faire fi des défis sécuritaires pour investir dans son pays. Plus...

Afghanistan Une attaque menée contre une base militaire a fait de nombreuses victimes mardi, en Afghanistan. Plus...

Afghanistan Les talibans ont revendiqué l'attentat au camion piégé de lundi soir à Kaboul. Quatre personnes sont mortes. Plus...

Afghanistan Une voiture piégée a explosé lundi soir dans l'est de Kaboul. Plus de quarante personnes ont été blessées, ont annoncé des responsables officiels afghans. Plus...