Les sirènes d'alarme ont été activées à Tel-Aviv

Les sirènes d'alarme ont été activées mardi jusque dans la métropole israélienne Tel-Aviv après une série de tirs de roquettes depuis Gaza vers le territoire israélien, a indiqué l'armée israélienne.

Ces tirs de roquettes font suite à une opération ciblée des forces israéliennes contre un haut commandant du Jihad islamique palestinien, un groupe islamiste armé, tué avec son épouse dans une frappe sur leur domicile vers 3 heures dans l'est de la bande de Gaza.

Autres tirs à Damas

Des projectiles se sont abattus mardi matin à Damas sur la maison d'une figure du groupe armé palestinien Jihad islamique, tuant deux personnes dont son fils, a indiqué l'agence officielle syrienne Sana, imputant la responsabilité de la frappe à Israël.

Le Jihad islamique a confirmé la frappe à Damas. Deux projectiles ont touché à l'aube la maison d'Akram A., tuant «son fils Maaz et une autre personne», a indiqué Sana. Sur les lieux de l'attaque, dans un quartier huppé de Damas, non loin de l'ambassade du Liban, un correspondant de l'AFP a fait état d'un immeuble de trois étages partiellement détruit et toutes les fenêtres soufflées.

Le Jihad islamique a confirmé dans un communiqué la mort du fils d'Akram A. dans cette frappe, intervenue alors qu'une attaque israélienne a tué un haut commandant du mouvement dans la bande de Gaza. «La maison d'un membre du bureau politique du Jihad islamique en Palestine, Akram A., a également été prise pour cible à Damas, tuant l'un de ses fils», affirme le groupe armé palestinien.

Interrogée sur cette frappe à Damas, l'armée israélienne a répondu: «sans commentaire». L'Etat hébreu a mené des centaines de frappes en Syrie depuis le début de la guerre dans ce pays voisin en 2011, la plupart visant des cibles iraniennes ou du mouvement libanais Hezbollah selon Israël. (ats/nxp)