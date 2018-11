Les savoirs inutiles: El Chapo

Articles en relation

Les savoirs inutiles: House of Cards Connaissances Quelques notions scientifico-historiques pour briller en société. Aujourd'hui, la sixième et ultime saison de House of Cards. Plus... Par Catherine Cochard 02.11.2018

Les savoirs inutiles: le satanisme Connaissances On a demandé à Steven Johnson Leyba, un ancien prêtre de l'Eglise de Satan, de nous en dire plus sur ce mouvement. Plus... Par Catherine Cochard 19.10.2018

Les savoirs inutiles: le Pumpkin Spice Latte Connaissances Quelques notions scientifico-historiques pour briller en société. Aujourd'hui, on vous parle du Pumpkin Spice Latte, ce café sucré et épicé à base de citrouille. Plus... Par Catherine Cochard 12.10.2018

Pots-de-vin et tueries, le quotidien des cartels Procès El Chapo Un ex-responsable du cartel de Sinaloa a brossé jeudi, au procès d'El Chapo, un tableau sanglant du quotidien des trafiquants. Plus... Mis à jour à 03h26