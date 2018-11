Les réseaux sociaux, marchés aux esclaves

On apprenait récemment qu'une Soudanaise de 17 ans avait été mise aux enchères sur Facebook. Le père de la jeune fille a reçu 500 vaches, 3 voitures et 10’000 dollars pour son enfant. Le trafic d'êtres humains et les mariages forcés sont grandement facilités par les réseaux sociaux. (nxp)