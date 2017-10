Les premiers prototypes du mur de Trump

Six entreprises ont été mandatées pour construire les prototypes du fameux mur cher à Donald Trump. Chaque modèle fait entre 5 et 10 mètres de haut pour 10 de long. Le département américain de la Sécurité intérieure testera notamment le temps nécessaire pour passer de l’autre côté du mur grâce à une échelle, et celui qu’il faut pour le casser au moyen d’une scie ou d’un marteau-piqueur. (nxp)