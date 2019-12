Les pompiers volontaires australiens en difficulté

Du repos et la pluie... Après six longues semaines à combattre les incendies qui ravagent l'Australie, les rêves d'Andrew Moyle, pompier volontaire, sont simples. «La pluie ce serait le mieux», estime-t-il, lui qui combat parfois les feux durant 18 heures d'affilée, tout en gérant à côté son magasin de dépannage.

La tâche colossale de combattre les incendies qui brûlent en Nouvelle-Galles du Sud incombe principalement à des volontaires comme Andrew Moyle, médecins, agriculteurs ou ouvriers d'usine. Ils sont en tout 70'000, qui représentent le plus gros contingent de soldats du feu au monde.

Pendant des semaines l'homme de 57 ans et son équipe ont oeuvré sous des températures infernales pour tenter de réduire un «méga feu» qui a réduit en cendres de vastes pans du parc national près de Sydney. «Les gens sont vraiment crevés», souligne Andrew Moyle. «Quand vous vieillissez comme moi c'est dur, épuisant, tout le monde souffre ici.»

«Les larmes aux yeux»

Les risques sont énormes et les sacrifices immenses. Deux pompiers volontaires sont morts et d'autres ont perdu leur maison alors qu'ils étaient parti sauver celles d'autres habitants. Gary Stokes, pompier vétéran qui a passé 80 heures sur le pont la semaine passée, a constaté comme la fatigue touchait toute sa brigade.

Australia. This is the road between Canberra and the Coast I think yesterday. The idea that it is somehow not right 'to talk about #ClimateChange at this difficult time' is frankly convenient bulllshit. Click on image to see what life is like now for the #firefighters . pic.twitter.com/ckrnf4uocS