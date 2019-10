Les pompiers progressent malgré les vents violents

Les pompiers américains progressaient mercredi dans la lutte contre un gigantesque incendie près de San Francisco malgré les bourrasques de vent qui ont attisé les flammes pendant la nuit dans cet Etat de l'Ouest. Le feu a déjà détruit plus de 200 bâtiments.

Le «Kincade Fire» a déjà dévoré plus de 30'000 hectares dans la région viticole du comté de Sonoma et était contenu à 30% par les quelque 5000 soldats du feu déployés sur la zone.

«La partie Est du feu était active dans la nuit mais les pompiers ont continué dans l'ensemble à faire des progrès», ont indiqué les pompiers californiens (Cal Fire) dans un communiqué. Ils soulignent les difficultés d'accès dans la partie Nord de la zone touchée «à cause du terrain très pentu et des routes étroites».

Vents à 100 km/h

Les bourrasques, qui ont culminé à près de 100 km/h dans la nuit, s'étaient calmées en tout début de matinée mais l'alerte rouge reste en place jusqu'à mercredi après-midi dans la région, ont précisé les services météorologiques (NWS).

«Les vents ont peut-être baissé d'intensité mais ne vous laissez pas duper, ils sont encore assez forts combinés avec un taux d'humidité très bas» de seulement 9% sur la côte, a mis en garde le NWS. Le feu, qui brûle depuis une semaine, a détruit 206 bâtiments et plus de 90'000 autres sont menacés par les flammes mais aucun décès n'a été enregistré, selon Cal Fire.

La bibliothèque Reagan évacuée

Les ordres d'évacuation sont également toujours en place dans plusieurs zones du comté de Sonoma où de nombreuses écoles ont fermé leurs portes jusqu'à vendredi. Les secours estiment qu'ils ne pourront pas endiguer la progression des flammes avant le 7 novembre, et que le feu prendra ensuite des semaines pour être complètement éteint.

A environ 600 km au sud, plusieurs incendies font rage près de Los Angeles, où la bibliothèque présidentielle Ronald Reagan a été évacuée par précaution mercredi matin face à la menace d'un important feu de broussailles. Le feu a contraint depuis lundi à l'évacuation préventive de plusieurs quartiers chics situés près du célèbre musée Getty dans les collines surplombant la métropole.

