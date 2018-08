Les pompiers progressent contre les feux

Le radoucissement des températures observé en Californie a fourni aux pompiers l'opportunité de progresser contre les principaux incendies qui ravagent l'Etat de l'ouest américain, ont annoncé lundi les autorités.

Ces feux ont déjà tué huit personnes. Ils ont aussi détruit des milliers de logements, ont ravagé plus de 23'000 kilomètres carrés, selon des chiffres des services de lutte contre les incendies.

Quelque 110 incendies majeurs continuent toutefois de parcourir l'ouest des Etats-Unis. Lundi, l'incendie Carr, qui a brûlé à lui seul 82'000 hectares, était maîtrisé à 61%, selon les services californiens des forêts et des feux. A 160 km de là, les soldats du feu maîtrisaient 68% du Mendocino Complex.

Cary Wright, porte-parole des services des forêts et des incendies a toutefois souligné que si l'amélioration de la situation était une bonne nouvelle, elle ne signait pas pour autant la fin de la saison des incendies. «Pour beaucoup, ce sera déterminé par la sécheresse, par Mère nature, par les vents que nous subirons», a déclaré Cary Wright. «Avec des précipitations basses, des chaleurs élevées et une humidité basse, la saison des incendies peut s'étirer encore longtemps.»

Deux ministres américains en visite

Le ministre de l'Intérieur Ryan Zinke, chargé essentiellement des parcs nationaux et des affaires indiennes, et celui de l'Agriculture Sonny Perdue ont effectué une visite de deux jours près de l'incendie «Carr», à l'ouest de la ville de Redding (nord de la Californie).

Great to see both #national press and local #California press cover such an important issue as wildfires in the West. Thank you for caring! #wildfires #CarrFire pic.twitter.com/Tgro4DN61G — Secretary Ryan Zinke (@SecretaryZinke) 14 août 2018

«Le #CarrFire dévaste nos terres publiques et il est temps de gérer correctement nos forêts», a tweeté M. Zinke, qui avait provoqué dimanche la colère des protecteurs de l'environnement lors d'un entretien sur la chaine KCRA 3. «J'ai entendu l'argument du changement climatique en long, en large et en travers. Cela n'a rien à voir avec le changement climatique. Cela a à voir avec une gestion active de la forêt», a-t-il dit.

Thanks to all #firefighters keeping the communities of Northern #California safe! The #CarrFire is devastating our #publiclands and it’s time we properly manage our forests. I’m here to partner with @SecretarySonny and @RepLaMalfa to restore our forests pic.twitter.com/saOpjL8Wxb — Secretary Ryan Zinke (@SecretaryZinke) 13 août 2018

Quatorze des vingt feux les plus destructeurs en superficie de la Californie se sont produits depuis 2003, une période qui a connu certaines des années les plus chaudes et les plus sèches de l'histoire des Etats-Unis.

Hommage aux pompiers

Les deux ministres ont notamment rencontré des «smokejumpers», des pompiers d'élite qui sautent en parachute dans des zones isolées pour lutter contre le feu.

«Il est important de se souvenir que non seulement ils combattent les flammes, mais qu'ils sont aussi souvent affectés personnellement. Nous leur sommes reconnaissants pour leur service et leur bravoure», a tweeté M. Perdue.

At a lunch with @SecretaryZinke & employees from multiple agencies fighting wildfires in California. Important to remember that not only are they battling the flames, but they often are affected personally as well. We are grateful for their service and bravery. pic.twitter.com/N0euyXl1Ob — Sec. Sonny Perdue (@SecretarySonny) 13 août 2018

Le Congrès des Etats-Unis a consacré un budget de 2 milliards de dollars à la lutte contre les incendies pour l'année fiscale 2018. L'Etat de Californie a octroyé 200 millions de dollars. (ats/nxp)