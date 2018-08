Les pilotes de KLM menacent de faire grève

Aviation La compagnie low-cost proposera dès fin octobre des liaisons de Cointrin vers Varsovie et Rennes, de même qu'une nouvelle ligne Bâle-Varsovie. Plus...

Transport aérien La première grève simultanées des pilotes de Ryanair touchera cinq pays. Plus de 55.000 passagers seront affectés par près de 400 annulations de vols. Plus...

Aviation Il n'y a presque plus de différence entre Swiss et Easyjet. La filiale de Lufthansa ne cherche plus à être l'une des meilleures compagnies du monde. Du moins en classe économique. Plus...