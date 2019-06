Les pays qui connaissent le service civil

Outre la France et la Suisse, certains pays d’Europe ont introduit un service civil ou un volontariat des jeunes plus ou moins formels. Petit tour d’horizon.

Allemagne

En Allemagne, pendant longtemps, le service civil était uniquement destiné aux objecteurs de conscience qui refusaient de faire le service militaire. À sa suppression en 2011, le service civil s’est développé. Aujourd’hui, les volontaires de 16 à 27 ans peuvent effectuer une année de service écologique ou social proposé par les Länder. Le gouvernement a aussi créé le BFD (Bundesfreiwilligendienst), un service volontaire fédéral à destination de tout individu, allemand ou non, qui a achevé son cursus scolaire. Près de 95’000 personnes de toutes les tranches d’âge s’engagent chaque année dans le système, même s’ils ne gagnent que 400 euros par mois. Selon de récents chiffres, un tiers des personnes ne va pas jusqu’au bout de leur engagement.

Autriche

Depuis 1975, les Autrichiens appelés qui refusent le service militaire pour des raisons de conscience peuvent effectuer un service civil. Travail auprès de services sociaux, des pompiers, des hôpitaux, des ateliers pour personnes handicapées, des maisons de retraite, des installations pour les réfugiés, ce service dure généralement neuf mois. Un tiers environ des appelés choisissent cette option (14’000 en 2018). Il existe également un service autrichien de la mémoire, dont les participants travaillent pour des organismes consacrés à la perpétuation de la mémoire de la Shoah.

Italie

En Italie, le service civil était depuis 1972 une alternative au service militaire. Facultatif depuis 2005, il a connu une longue période d’agonie. Son budget de 400 millions d’euros a fondu sous la barre des 100 millions. Ressuscité en 2014 par Matteo Renzi, le service civil est en plein essor. En 2017, près de 50’000 jeunes travaillaient dans les domaines de la santé, l’assistance aux personnes, l’éducation, la culture et l’environnement. Le gouvernement vise à terme 100’000 jeunes, pour lesquels le salaire moyen de 400 euros est perçu comme un bon moyen de commencer à travailler dans une période de crise.

Luxembourg et République tchèque

Au Luxembourg, depuis 2007, le service volontaire est proposé dès la fin de la scolarité et jusqu’à 30 ans aux personnes désirant s’engager dans un projet d’utilité publique pendant une durée de trois à douze mois. Il existe notamment un projet de coopération, mis en place par les ONG. La République tchèque propose elle aussi depuis 2003 une alternative au service militaire. Il existe également un projet pour les sans-emploi, qui permet aux chômeurs de conserver leurs droits sociaux.

Projets de volontariat

Plusieurs pays européens n’ont pas de service civil national, mais ont développé une forme de volontariat. Au Royaume-Uni par exemple, où les jeunes avaient sensiblement déserté la cause, de nombreux projets ont vu le jour vers 2010, comme le National Citizen Service, lancé par David Cameron et qui s’adresse aux jeunes de 16 ans durant leurs vacances d’été. Prônant la cohésion sociale, il a séduit près de 300’000 Anglais à ce jour, dont la majorité est issue de milieux défavorisés ou de minorités ethniques. D’autres pays, comme la Suède, l’Espagne ou la Pologne, n’ont pas de structure officielle. Les jeunes peuvent s’impliquer dans une activité bénévole au sein d’organisations à but non lucratif ou d’institutions. Citons encore l’Union européenne, qui, à travers le corps européen de solidarité lancé en 2016, s’adresse aux jeunes de 16 à 30 ans. D’ici à 2020, 100’000 jeunes devraient pouvoir en bénéficier, sous forme de projets qui durent entre un mois et un an. Le budget s’élève à 375 millions d’euros pour trois ans. La Suisse fait partie des pays participants. (TDG)