Les paris sont ouverts pour le Nobel de la paix

Qui succédera au gynécologue congolais Denis Mukwege et à l’activiste yézidie Nadia Murad, ex-esclave de Daech pour le Prix Nobel de la paix? Pour le cru 2019, le Comité Nobel a enregistré 301 candidatures, 223 personnes et 78 organisations. Et comme chaque année, les pronostics vont bon train – bien que très hasardeux en raison du secret d’État qui entoure les listes nominatives des candidats pendant cinquante ans. En effet, impossible de connaître l’identité de ceux dont la candidature a effectivement été retenue. Suspense donc. Mais osons tout de même quelques noms, même si, comme le relèvent plusieurs analystes, les favoris des principaux bookmakers britanniques et des médias sont souvent ceux qui ne le reçoivent pas. Pour rappel, en 2018, c’est le leader nord-coréen Kim Jong-un qui était en pole position…

Greta Thunberg

Le nom de la jeune égérie de la lutte contre le changement climatique Greta Thunberg revient sur toutes les lèvres. Déjà distinguée par le «Nobel alternatif» de l’environnement Right Livelihood et le prix d’«ambassadrice de conscience» d’Amnesty International, la jeune Suédoise de 16 ans est l’ultrafavorite des paris en ligne. Pas des experts. C’est «extrêmement improbable», juge le directeur de l’Institut de recherche sur la paix d’Oslo (Prio), Henrik Urdal. Primo: le lien entre le changement climatique et les conflits armés reste à établir scientifiquement. Deuzio: vu son jeune âge, la prestigieuse récompense pourrait rapidement se transformer en fardeau.

Jacinda Ardern

Greta Thunberg est talonnée par Jacinda Ardern, la première ministre néo-zélandaise. La jeune dirigeante de 39 ans, qui s’est montrée pleine de compassion en multipliant les messages d’unité envers les musulmans après le double attentat de Christchurch par un terroriste d’extrême droite en mars 2019, tient également la corde. Jacinda Ardern est à l’origine de «l’appel de Christchurch», lancé conjointement avec Emmanuel Macron, un texte qui propose de mieux lutter contre les contenus à caractère terroriste mis en ligne.

Raoni Metuktire

Figure emblématique de la lutte pour la préservation de la forêt amazonienne et de la culture indigène, le chef indien Raoni, qui fêtera bientôt ses 90 printemps, parcourt le monde et les sommets internationaux pour plaider sa cause depuis plus de trente ans. Invité au G7 de Biarritz, il a appelé les dirigeants du monde entier à faire pression sur le président brésilien Jair Bolsonaro pour qu’il prenne des mesures de protection pour la plus grande forêt tropicale du monde.

L’Afrique a la cote

Également en bonne position chez les parieurs, le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, artisan de la réconciliation de son pays avec l’Érythrée, est le favori des experts. Au même titre que Hajer Sharief, Libyenne de 26 ans, et Ilwad Elman, Somalienne de 29 ans. Toutes deux font partie de la fondation de l’ancien secrétaire générale de l’ONU Kofi Annan, dont la mission est de lutter contre les extrémismes. Ces deux jeunes militantes ont été très remarquées par leur travail pour la paix et contre la radicalisation dans leurs pays respectifs.

L’UNHCR, SOS Méditerranée et RSF

Autres noms évoqués à un moment où les crises migratoires occupent toujours le devant de la scène: le Haut-commissariat aux réfugiés (UNHCR), déjà nobélisé deux fois, en 1954 et 1981, et l’ONG SOS Méditerranée. À l’heure des fake news et des menaces toujours plus pesantes sur la liberté d’informer, le comité suédois pourrait aussi décider de récompenser le journalisme. Reporters sans frontières (RSF), qui a participé cette année à la libération de deux journalistes birmans travaillant pour l’agence Reuters, et le Comité pour la protection des journalistes (CPJ) sont également cités.

Autres «nobélisables»: l’International Rescue Comitee (IRC), fondé par Albert Einstein pour aider les opposants d’Adolf Hitler et désormais dédié à soutenir les victimes de persécutions raciales, religieuses et ethniques; le Conseil Arctique, créé en 1996 pour régler tous les conflits entre les États ayant une partie de leur territoire dans l’espace arctique, ou encore la Coalition internationale pour l’accès à la terre, un réseau mondial regroupant 260 ONG et organisations intergouvernementales militant pour l’émergence d’une gouvernance foncière à dimension humaine.