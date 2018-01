«Les opérations de l'UNRWA sont menacées»

Proche-Orient Après la décision de Trump sur Jérusalem, les dirigeants palestiniens ont voté lundi pour la suspension de la reconnaissance d'Israël. Plus...

Proche-Orient Une enquête brosse un portrait alarmant de la consommation de narcotiques dans les Territoires. Plus...

Proche-Orient Israël va donner le nom du président américain à la halte qu'il entend construire près du mur des Lamentations. Plus...

Célébrations de Noël François a évoqué la situation au Proche-Orient et celle de la péninsule coréenne lundi, lors de son message «Urbi et orbi». Plus...