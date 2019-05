Les nationalistes hindous revendiquent la victoire

Les responsables nationalistes hindous au pouvoir ont revendiqué jeudi la victoire aux élections législatives indiennes, les premières tendances du dépouillement les donnant largement en tête sur leurs rivaux.

«L'Inde gagne à nouveau !», s'est exclamé sur Twitter le Premier ministre sortant Narendra Modi, qui brigue un second mandat.

???? ??? + ???? ????? + ???? ??????? = ????? ????



Together we grow.



Together we prosper.



Together we will build a strong and inclusive India.



India wins yet again! #VijayiBharat