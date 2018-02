Les mémoires de Le Pen: épuisés avant parution

Les mémoires de Jean-Marie Le Pen sont épuisées avant même leur mise en vente. Un nouveau tirage a été lancé après un premier à 50'000 exemplaires, a indiqué mardi l'éditeur.

Le premier tome du livre de l'ancien président du Front national (FN), intitulé «Fils de la nation», qui va de sa naissance en 1928 à la création du parti d'extrême droite en 1972, figure aussi en tête des meilleures ventes de livres sur Amazon, selon le site du distributeur en ligne.

Ce premier tome sera vendu en ligne à compter de mercredi et en librairies à partir de jeudi, mais les réservations et les préventes dépassent déjà le premier tirage prévu. «On ne savait pas comment le livre allait être reçu par les libraires. Ca se passe plutôt bien», a estimé le gérant des petites éditions Muller, Guillaume de Thieulloy, proche des milieux économiques libéraux et catholiques traditionalistes.

«On est très contents. Ca montre l'intérêt des Français pour l'Histoire et à quel point Jean-Marie Le Pen a été présent dans la vie politique française, que ce soit en négatif ou en positif», a commenté le conseiller de l'ancien dirigeant politique, Lorrain de Saint Affrique, contacté par l'AFP.

Dans cet ouvrage, dont l'hebdomadaire Le Point et le quotidien Le Parisien ont publié des extraits la semaine dernière, M. Le Pen estime notamment que le maréchal Pétain «n'a pas failli à l'honneur en signant l'armistice» avec l'Allemagne nazie en 1940. Evoquant sa fille Marine, l'actuelle présidente du FN qui a progressivement évincé son père du parti, il écrit aussi: «J'ai pitié d'elle».

Guillaume de Thieulloy entend publier le deuxième tome de ces mémoires début 2019. L'éditeur est davantage habitué à des tirages confidentiels de 200 à 1000 exemplaires. (afp/nxp)