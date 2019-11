Les manifestants à Alger veulent leur indépendance

Une marée humaine s'est répandue vendredi dans les rues d'Alger. Les manifestants réclament une «nouvelle indépendance», 65 ans jour pour jour après le début de la lutte armée contre le colonisateur français.

L'absence de comptage officiel ou indépendant et la topographie rendent impossible de dénombrer les manifestants. Mais en ce 37e vendredi consécutif de manifestation, la mobilisation est similaire à celle constatée au plus fort du «Hirak», le mouvement de contestation inédit du régime dont l'Algérie est le théâtre depuis le 22 février.

Le cortège progresse très lentement dans les rues noires de monde, autour de la Grande Poste, bâtiment emblématique du coeur d'Alger et devenu le lieu de rassemblement des manifestations hebdomadaires, qui résonnent de slogans tels que «l'Algérie veut son indépendance», «le Peuple veut son indépendance».

Le 1er novembre 1954, le Front de libération nationale (FLN) tout juste créé déclenchait la «Révolution algérienne» et la lutte armée pour l'indépendance, avec une série d'attentats simultanés sur le territoire algérien. Décrété «Fête de la Révolution», le 1er novembre est férié en Algérie.

«Système mafieux»

«Les aînés ont combattu la France, nous on combat le système mafieux qui a confisqué notre indépendance», a déclaré à l'AFP M'hand, retraité de 63 ans, parti à 5h du matin de Boumerdès, à une quarantaine de km à l'est d'Alger, pour rejoindre la capitale.

De nombreux Algériens venus d'autres régions ont fait le voyage jusqu'à Alger pour manifester, malgré les nombreux points de contrôle de gendarmerie qui provoquent d'importants embouteillages aux entrées de la ville ou l'absence totale vendredi de trains vers la capitale. Le métro d'Alger est également fermé vendredi.

«#Hirak_du_1er_novembre», «#Envahissons_la_capitale»: ces derniers jours sur les réseaux sociaux, ces nouveaux hashtags en arabe avaient appelé les Algériens à converger massivement vers la capitale, théâtre des plus importantes manifestations.

Certains, venus de province, ont passé la nuit sur les trottoirs. Hocine, la vingtaine, et ses quatre amis venus de Lakhdaria, à une soixantaine de km, ont passé la nuit dans leur voiture. «On a mis la France dehors en 1962, mais on n'a pas profité de la liberté avec ce régime qui n'a pas changé depuis. On veut une Algérie nouvelle», a dit le jeune homme.

«Tracts numériques»

Depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux, de nombreux «tracts numériques» appelaient à manifester massivement.

«Vous êtes tous concernés. Appel au peuple algérien pour qu'il se prépare à (...) prendre d'assaut la capitale par millions et en provenance de toutes les wilayas (préfectures) le vendredi 1er novembre, jusqu'à faire tomber tous les bandits» au pouvoir, proclame l'un d'eux.

Depuis qu'il a obtenu, début avril, la démission du président Abdelaziz Bouteflika, le «Hirak», «mouvement» informel sans structure officielle ni dirigeant, ne faiblit pas et réclame désormais le démantèlement du «système» au pouvoir depuis 1962.

Non à la présidentielle

Et il s'oppose massivement à la présidentielle que le pouvoir organise le 12 décembre pour élire un successeur à M. Bouteflika, considérant qu'elle ne vise qu'à régénérer ce «système». Le pouvoir, qui estime avoir répondu aux revendications avec le départ de M. Bouteflika et la mise sous les verrous de personnalités «corrompues», cherche de son côté à minimiser l'ampleur du mouvement.

Mercredi, le général Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major de l'armée et homme fort du pays depuis la démission de M. Bouteflika, a assuré que le scrutin recueillait l'«adhésion totale» des citoyens.

Des propos contredits par les «Dégage Gaïd Salah! Il n'y aura pas de vote cette année!» qui emplissent les rues et répondent aussi au discours télévisé jeudi du président par intérim Abdelkader Bensalah exhortant les Algériens à voter massivement en décembre.

Défi sur internet

Outre la forte mobilisation vendredi, de nombreux Algériens ont aussi participé à un défi sur internet, consistant à se filmer, seul ou en groupe, en disant: «Je suis un Algérien et je suis un élément du Hirak».

Une réponse ironique aux récents propos de M. Bensalah affirmant au président russe Vladimir Poutine que l'ampleur du mouvement était «exagérée» et se limitait à «quelques éléments (qui) sortent dans la rue chaque semaine». (ats/nxp)