Les maires européens interpellent l'UE

Environnement Le FMI estime que la taxe carbone, malgré son impopularité, est très efficace pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Plus...

Union européenne L'accord conclu il y a un an pour lier les systèmes suisse et européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre a été approuvé par le Conseil des Etats. Plus...