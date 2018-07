Les limitations de vitesse sur les routes en Europe

En abaissant de 90 à 80 km/h la vitesse maximale autorisée sur les routes secondaires, la France fait désormais partie des pays européens où les limitations de vitesse sur ce type de voie sont les plus basses.

L'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Hongrie, la Grèce, les pays baltes, le Luxembourg, la Slovénie, la Croatie, la Macédoine, l'Albanie, la Slovaquie et la République tchèque notamment limitent à 90 km/h la vitesse maximale sur ce type de route. Ailleurs, la limite peut descendre à 70 km/h ou au contraire s'élever jusqu'à 100 km/h.

Les plus tolérants

En Allemagne, la vitesse autorisée sur route à deux voies hors agglomération est de 100 km/h. Sur autoroute, il n'existe pas de limite, bien que le gouvernement conseille de ne pas dépasser les 130 km/h. En pratique, le mythe de «pouvoir rouler aussi vite qu'on veut sur les autoroutes allemandes» se heurte à la réalité: la vitesse moyenne se situe aux alentours de 120 km/h sur des chaussées souvent en travaux et faites d'une succession de plaques de bitume rendant la conduite à haute vitesse très désagréable.

En Autriche, la limite est de 100 km/h sur route (130 km/h sur autoroute). Au Royaume-Uni, la vitesse maximale sur les routes à deux voies est de 60 miles/heure, soit 96,6 km/h (70 miles par heure sur autoroute).

En Irlande, la vitesse est limitée à 100 km/h sur toutes les routes nationales, même à deux voies, à 80 km/h sur les routes secondaires et à 120 km/h sur autoroute. En Pologne, la limite est de 140 km/h sur autoroute et de 90 ou 100 km/h sur route.

Les plus stricts

En Suède, la vitesse maximale autorisée est généralement de 70 km/h en dehors des villes (110 ou 120 km/h sur autoroute). Certaines régions ont introduit depuis 2017 des limitations à 80 km/h sur des routes à deux voies.

En Belgique, la vitesse maximale sur les routes à deux voies a été abaissée à 70 km/h en Flandre le 1er janvier 2017, mais reste de 90 km/h en Wallonie et à Bruxelles.

Comme en France à compter du 1er juillet 2018, la vitesse maximale sur route à deux voies est de 80 km/h en Norvège, aux Pays-Bas, en Suisse, au Danemark, en Finlande, en Bosnie, à Chypre ainsi qu'à Malte.

Limitations et mortalité

Certains pays ont à la fois une très faible mortalité routière, comme la Suède (2,6 morts pour 100.000 habitants en 2015 selon Eurostat), et les limitations de vitesse les plus strictes de l'UE. Mais d'autres, comme l'Allemagne (4,2), le Royaume-Uni (2,8) et l'Irlande (3,5), figurent aussi parmi les meilleurs élèves de la sécurité routière en Europe tout en permettant aux automobilistes de rouler à 100 km/h sur route.

La France se situe à peu près dans la moyenne européenne avec 5,2 morts pour 100'000 habitants.

Les pays d'Europe où la mortalité routière est la plus élevée sont la Roumanie (9,6) et la Bulgarie (9,9). Les vitesses autorisées sur les routes secondaires y sont dans la moyenne européenne: 90 km/h en Bulgarie, 90 à 100 km/h en Roumanie (130 km/h sur autoroute dans les deux pays). Le taux élevé d'accidents y est imputé en partie à la mauvaise qualité du réseau routier et à la vétusté des véhicules en circulation.

En Serbie (8,5 morts pour 100'000 habitants en 2016) la limite - peu respectée - est de 80 ou 100 km/h selon les voies. Malgré la mortalité routière très importante, la limite sur autoroute y a été portée à 130 km/h contre 120 en avril 2018, le gouvernement justifiant cette mesure par souci d'alignement sur les pays voisins.

En Grèce, au septième rang de la mortalité routière dans l'UE (7,4 morts pour 100'000 habitants), le gouvernement a envisagé en 2017 de porter à 150 km/h contre 130 la vitesse limite sur autoroute, mais y a renoncé en raison des avis négatifs des experts. Les vitesses limites sur les routes grecques (90 à 110 km/h) sont largement ignorées. (afp/nxp)