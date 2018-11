«Les journalistes ne sont pas des cibles!»

France Les «gilets jaunes» poursuivent leurs opérations de blocage sur les autoroutes et les dépôts pétroliers. Les autorités françaises dénoncent leurs «dérives». Plus...

France Près de 2000 rassemblements ont eu lieu en France, samedi, pour protester contre la hausse des taxes sur le carburant. Plus...

Haute-Savoie Aux portes de Genève, les manifestants ont organisé des barrages filtrants à la Migros d'Etrembières et au Leroy Merlin de Ville-la-Grand, perturbant fortement le trafic. Plus...

