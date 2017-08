Les feux de forêt reprennent de plus belle

Le foyer le plus important faisait rage près de la ville d'Abrantes (centre), dans la région de Santarém. Il mobilisait quelque 650 pompiers appuyés par une dizaine de moyens aériens.

«Le combat contre les flammes est très difficile avec des fronts d'une grande intensité, la situation est loin d'être sous contrôle», a indiqué la maire d'Abrantes Maria do Céu Albuquerque.

Les villages de Pucariça, Braçal, Medroa et Amoreiraont été évacués dans l'après-midi alors que plusieurs habitants tentaient de prêter main forte aux secours à l'aide de simples seaux ou de tuyaux d'arrosage selon des images retransmises par les télévisions portugaises.

D'épaisses colonnes de fumée s'élevaient dans le ciel des alentours d'Abrantes. Elles recouvraient pratiquement tout l'horizon face à des habitants inquiets dont les villages étaient cernés par les flammes, a constaté un journaliste de l'AFP.

Jusqu'à 39 degrés

Les autorités ont pris la décision d'interdire l'accès à plusieurs routes face à un brasier qui a déjà détruit plusieurs résidences secondaires appartenant à des personnes qui vivent à l'étranger ou à Lisbonne, a précisé Maria do Céu Albuquerque.

Un autre foyer près de la commune de Mealhada (nord), dans la région d'Aveiro a entraîné la fermeture de l'A1, la principale autoroute du Portugal reliant Lisbonne à Porto, dans les deux sens sur un tronçon d'une dizaine de kilomètres. D'autres brasiers importants avançaient dans les régions de Vila Real (nord) et Castelo Branco (centre).

«Jusqu'à dimanche, nous allons avoir des températures pouvant atteindre 39 degrés et un vent chaud qui vont être particulièrement favorables à la propagation des incendies», a déclaré Patricia Gaspar, une porte-parole de la protection civile. A la mi-juin, un gigantesque incendie à Pedrogao Grande avait fait 64 morts et plus de 200 blessés, ravageant pendant cinq jours le centre du Portugal avant d'être maîtrisé. Après ce drame, le Portugal a adopté une réforme des forêts visant à réduire à terme le nombre d'eucalyptus présents en masse sur son territoire, cette essence étant particulièrement inflammable. (ats/nxp)