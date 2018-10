Les femmes non-conformistes meurent les unes après les autres en Irak

Miss Irak 2015 est terrorisée. En sanglots, Chaima Kacem, 25 ans, affirme dans une vidéo diffusée samedi avoir reçu des menaces de mort particulièrement alarmantes. «Tu seras la prochaine», l’avertissent des textos envoyés peu après l’assassinat en pleine rue, jeudi dernier à Bagdad, de la jeune blogueuse et mannequin Tara Fares.

L’une comme l’autre comptent plus de 2,7 millions d’abonnés sur Instagram, où elles n’hésitaient pas, jusqu’à récemment, à s’exhiber dans des tenues jugées carrément indécentes dans une société si conservatrice. D’ailleurs, sur les réseaux sociaux, elles encaissaient les insultes. Mais à présent, il semble que les Irakiennes non-conformistes, l’une après l’autre, paient de leur vie cette liberté chèrement acquise. Voyez plutôt.

Tara Fares, 22 ans, vivait depuis trois ans à Erbil, dans le Kurdistan irakien, où elle se sentait plus en sécurité. Mais jeudi dernier, en plein jour, elle circulait au centre-ville de la capitale dans sa Porsche blanche décapotable aux fauteuils rouges, quand deux assaillants roulant en scooter se sont approchés de sa fenêtre et ont tiré trois coups de feu, le premier dans sa tête et les deux autres dans sa poitrine.

Deux jours plus tôt, c’était Souad al-Ali, 46 ans, qui était tuée par balles dans une rue fréquentée de Bassora, la ville pétrolière du sud de l’Irak. Militante des droits de l’homme et entrepreneuse, elle venait de participer à des manifestations contre la corruption et l’incurie des autorités locales.

Vague d’assassinats?

Mais déjà en août, deux personnalités de renom étaient retrouvées mortes à Bagdad, chacune à leur domicile, dans des circonstances encore inexpliquées. À la tête de l’institut de chirurgie esthétique «Barbie», Dr. Rafif al-Yasiri, 32 ans, était extrêmement populaire, elle qui animait des programmes médicaux destinés aux femmes et traitait à ses frais les enfants victimes de la guerre. Une semaine plus tard, Racha al-Hassan, directrice d’un salon de beauté très en vue, le «Viola Beauty Center», perdait la vie.

C’est peu dire que cette série de morts violentes ou suspectes a soulevé l’émotion dans un Irak déchiré. Tandis que les uns crient à la discrimination et à la bigoterie, les autres jugent ces femmes «dépravées», un présentateur de télévision allant jusqu’à dire que Tara Fares était «une pute qui méritait la mort», ni plus ni moins.

Le premier ministre Haider al-Abadi, en tout cas, a ordonné aux unités d’élite du renseignement irakien d’enquêter sur ces morts, car il y voit «des éléments laissant penser qu’il y a un plan décidé par des parties organisées pour perturber la sécurité, sous prétexte de lutter contre la dépravation», selon un communiqué diffusé vendredi soir.

Cloîtrer les femmes

«S’en prendre à des femmes qui sont des personnalités publiques, c’est tenter de les forcer à se cloîtrer chez elles!» Hanae Edwar, directrice de l’ONG Amal qui milite pour les droits de femmes, n’hésite pas à affirmer à l’AFP que ces morts sont «un message de menace envoyé aux militantes en particulier mais aussi à toute la société». (TDG)